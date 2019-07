La vignetta di Spider-Man: Far from Home

11/07/2019 | Vignette su Cinema e Film | Spider-Man: Far from Home

E’ Spider-Man: Far from Home il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Peter Parker si reca in gita scolastica in Europa insieme ai suoi migliori amici Ned, MJ e gli altri del gruppo. L'intento del ragazzo sarebbe quello di pensare solo a rilassarsi, evitando di indossare il costume di Spider Man per alcune settimane. Accetterà invece a malincuore la richiesta di aiuto da parte di Nick Fury per contrastare gli Elementali, le creature che stanno creando scompiglio nel Vecchio Continente. In questa missione Spidey dovrà stringere alleanza con un esperto di quegli esseri, proveniente da un altra dimensione: Quentin Beck alias Mysterio (Jake Gyllenhaal), maestro dell'inganno e dell'illusione.



beppebeppetti.com per voto10.it