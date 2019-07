La vignetta di Good Boys - Quei cattivi ragazzi

18/07/2019 | Vignette su Cinema e Film | Good Boys - Quei cattivi ragazzi

E’ Good Boys - Quei cattivi ragazzi il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Il dodicenne Max (Jacob Tremblay) è stato invitato alla sua prima festa di baci, ma è nel panico perchè non sa come si bacia una ragazza. Insieme agli amici Thor (Brady Noon) e Lucas (Keith Williams) decide di usare il drone di suo padre per spiare una coppia di adolescenti, ma per colpa di un goffo incidente l'oggetto finisce distrutto. Max e compagni salteranno la scuola per avventurarsi nella San Fernando Valley e cercare di rimpiazzare il drone prima che il padre di Max rientri a casa. Ma sarà una vera odissea, in cui le cose andranno di male in peggio.



beppebeppetti.com per voto10.it