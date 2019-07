La vignetta di Men in Black: International

25/07/2019 | Vignette su Cinema e Film | Men in Black: International

E’ Men in Black: International il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

La saga degli agenti che proteggono la Terra dalla "feccia dell'Universo" prosegue con questo spin-off dallo staff ampiamente rinnovato. Convinta dell'esistenza del Men in Black ed intenzionata a farne parte, Molly Wright (Tessa Thompson) segue le loro tracce fino a scovarne una base. L'agente O (sempre interpretata da Emma Thompson),capo della branca statunitense, la accetta incredibilmente come nuova recluta. Con il nome di Agente M, Molly è quindi inviata in missione presso la divisione inglese diretta dall'agente T (Liam Neeson), che le assegnerà come partner l'agente H (Chris Hemsworth). La coppia affronterà diverse missioni in giro per il mondo, e tenterà di scoprire una talpa all'interno dell'organizzazione.



beppebeppetti.com per voto10.it