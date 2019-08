La vignetta di Una famiglia al tappeto

01/08/2019 | Vignette su Cinema e Film | Una famiglia al tappeto

E’ Una famiglia al tappeto il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Tratto dal documentario The Wrestlers: Fighting with my Family, il film racconta la storia della campionessa del ring Saraya Bevis altrimenti nota come Page, qui interpretata da Florence Pough. Saraya e il fratello Zack (Jack Lowden) fanno parte di una unita famiglia di lottatori, e sognano una carriera di alto livello in questo sport/spettacolo. Ad entrambi sarà offerta la possibilità di essere selezionati per la popolarissima WWE, ma solo Saraya conquisterà di fatto un posto nel nuovo programma di allenamento della federazione. La ragazza dovrà così lasciare i propri cari e farsi strada con le sue forze in un mondo altamente competitivo. Nel cast anche Lena Headey, Vince Vaughn e Dwayne The Rock Johnson nella parte di se stesso.



beppebeppetti.com per voto10.it