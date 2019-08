La vignetta di Fast & Furious - Hobbs & Shaw

08/08/2019 | Vignette su Cinema e Film | Fast & Furious - Hobbs & Shaw

E’ Fast & Furious - Hobbs & Shaw il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Il Mondo intero, da Los Angeles a Chernobyl fino alle isole Samoa, è il palcoscenico di questo primo spin-off della saga action-automobilistica per eccellenza. Come da titolo, ne sono protagonisti due personaggi storici: l'imponente Luke Hobbs (Dwayne Johnson), veterano statunitense del Diplomatic Security Service e il fuorilegge rinnegato - nonché ex valoroso componente dell'agenzia di spionaggio inglese M16 - Deckard Shaw (Jason Statham). Tante sono le volte che sono entrati in conflitto tra loro e hanno cercato di farsi fuori a vicenda, che è difficile immaginarli alleati. Eppure si troveranno ad unire le forze quando Brixton (Idris Elba), anarchico ed ex agente dell'M16 cyberneticamente e geneticamente potenziato, entra in possesso di un virus capace di alterare per sempre il genere umano.



beppebeppetti.com per voto10.it