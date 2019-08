La vignetta di Crawl - Intrappolati

15/08/2019 | Vignette su Cinema e Film | Crawl - Intrappolati

E’ Crawl - Intrappolati il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Alexander Aja torna al genere horror, in un claustofobrico ibrido che mescola il "terrore zoologico" con il disaster movie. La vicenda si svolge in una città della Florida, dove sta imperversando un uragano di Categoria 5. Ignorando le disposizioni per l'evacuazione, la giovane Haley Keller (Kaya Scodelario) vuole salvare suo padre Dave (Barry Pepper), intrappolato in un angusta intercapedine (un "crawl space" senza spazio per stare in piedi, da cui uno dei significati del titolo) sotto la loro casa. Entrambi dovranno vedersela, oltre che con le intemperie, anche con una colonia di famelici alligatori.



beppebeppetti.com per voto10.it