La vignetta de Il re leone

22/08/2019 | Vignette su Cinema e Film | Il re leone

E’ Il re leone il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Al regista Jon Favreau l'onore di riportare sugli schermi un altro classico disneyano del XX Secolo, realizzato stavolta in cgi fotorealistica. A molti la trama è già nota. Nella Savana viene al mondo il leoncino Simba, figlio del grande Re Mufasa e futuro regnante su tutte le specie animali. Non tutti sono felici dell'evento. Il perfido Scar, fratello di Mufasa e precedente erede al trono, trama infatti per conquistare il potere con la violenza. Un giorno riesce a mettere il pericolo la vita di Simba, costringendo Mufasa ad intervenire per salvarlo e perdere così la vita. Senza pietà, Scar incolpa il nipote della tragedia e lo esilia, autoproclamandosi nuovo re. Per quanto solo e apparentemente indifeso, Simba troverà l'aiuto di alcuni nuovi amici che lo aiuteranno a crescere e a trovare la forza di riprendersi il posto che gli spetta.



beppebeppetti.com per voto10.it