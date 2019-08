La vignetta di Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen

29/08/2019 | Vignette su Cinema e Film | Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen

E' Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

All'inizio di questo terzo capitolo della saga action il Presidente USA Allan Trumbull (Morgan Freeman) viene attaccato e ferito da uno sciame di droni. Le accuse dell'attentato ricadono sulla sua fidata guardia personale Mike Banning (Gerard Butler), che viene arrestato e messo in custodia. Riuscito a fuggire, si troverà braccato dai suoi agenti e dall'FBI, e troverà rifugio dall'unica persona a cui possa affidarsi in quel momento: suo padre Clay (Nick Nolte). Per Mike inizia una lotta contro il tempo, in cui tenterà di riabilitare il suo nome e salvare la vita del Presidente.



beppebeppetti.com per voto10.it