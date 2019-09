La vignetta di IT: Capitolo due

05/09/2019 | Vignette su Cinema e Film | IT: Capitolo due

E' IT: Capitolo due il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Sono trascorsi 27 anni dal giorno in cui il Club dei Perdenti ebbe la meglio sul diabolico clown Pennywise e pose fine al Male che imperversava nella cittadina di Derry. I ragazzini di allora sono oggi adulti, ciascuno alle prese con il proprio precorso di vita, ed hanno messo da parte il ricordo delle peripezie che li avevano uniti nel 1989. Ma IT, pur sconfitto, non è morto e non ha dimenticato. E nel 2016, a Derry, i bambini sono nuovamente rapiti ed uccisi. I Perdenti torneranno a fare squadra ed affronteranno una volta per tutte le loro paure per eliminare definitivamente l'orrore.



beppebeppetti.com per voto10.it