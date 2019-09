La vignetta di Tutta un'altra vita

12/09/2019 | Vignette su Cinema e Film | Tutta un'altra vita

E’ Tutta un'altra vita il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Gianni (Enrico Brignano), tassista romano con moglie e due figli, è prigioniero di una routine dalla quale non sembra in grado di liberarsi. L'unico tentativo da parte sua di dare uno scossone a quella scialba quotidianità consiste nello sperare in una vittoria alla lotteria. Quando una coppia benestante, in procinto di partire per una settimana alle Maldive, dimentica nel taxi di Gianni le chiavi della loro meravigliosa e faraonica villa, ecco per lui l'occasione d'oro. Prende possesso della sontuosa abitazione e diventa così, per sette giorni, chi non era mai stato prima. Tra un'emozione e l'altra la sua esistenza sarà sconvolta dall'incontro con la bella Lola (Ilaria Spada), che vede in lui un vincente. A quel punto sarebbe disposto a mollare tutto ma... dopo una settimana i legittimi proprietari fanno ritorno.



beppebeppetti.com per voto10.it