La vignetta di C'era una volta a... Hollywood

19/09/2019 | Vignette su Cinema e Film | C'era una volta a... Hollywood

E' C'era una volta a... Hollywood il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Il nono ( e, sembra, penultimo) film di Quentin Tarantino è ambientato nella Los Angeles del 1969. La storia si incentra su Rick Alton (Leonardo Di Caprio), attore la cui stella è ormai cadente. Protagonista di Bounty Law, serie tv western di successo in onda tra il 1958 e il '63, ha poi fallito il passaggio al grande schermo e sta ora lottando disperatamente per rifarsi un nome in quella Hollywood che a lui è diventata del tutto estranea. Dalle stesse ambizioni è mosso Cliff Booth (Brad Pitt), controfigura di Rick e suo migliore amico. Accanto alla casa in cui vive Rick si trasferisce, assieme al marito Roman Polanski, la splendida attrice Sharon Tate (Margot Robbie), destinata ad essere uccisa dalla furia omicida dei Manson nella notte di quello stesso anno. La notte in cui la Mecca del Cinema perse per sempre l'innocenza. Le loro storie correranno parallele.



beppebeppetti.com per voto10.it