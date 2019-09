La vignetta di Ad Astra

26/09/2019 | Vignette su Cinema e Film | Ad Astra

E' Ad Astra il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

L'esistenza della vita sulla Terra è seriamente minacciata da una forza distruttiva proveniente dallo spazio profondo, un micidiale campo elettrico che sta scatenando ovunque incendi, guasti tecnologici e incidenti aerei. La causa viene individuata nel fallimento della missione spaziale compiuta venti anni prima dal Maggiore Clifford McBride (Tommy Lee Jones), pioniere del cosmo partito verso Nettuno alla ricerca di forme di vita extraterrestre. Arenata tra i satelliti del pianeta, la sua astronava è ritenuta la fonte da cui sono generate le scariche letali. L'uomo conduceva, e forse continua a farlo se ancora in vita, esperimenti con materiali classificati in grado di annientare l'umanità. Suo figlio Roy (Brad Pitt), ingegnere aerospaziale della NASA felicemente sposato, è considerato dal Governo l'unica speranza di invertire in processo di distruzione in atto, l'unico che potrebbe stanare Clifford e scoprire le cause del fallimento di quella missione. Quali risposte troverà durante il viaggio?



beppebeppetti.com per voto10.it