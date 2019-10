La vignetta di Joker

03/10/2019 | Vignette su Cinema e Film | Joker

E’ Joker il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Le origini dell'iconico villain di casa DC, esplorate come mai prima sul grande schermo. A dargli anima e fattezze è Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck, individuo fallito e tormentato che annaspa per emergere in una società (Gotham simile alla New York dei primi anni '80) dilaniata da conflitti sociali e disparità. Arthur lavora di giorno come clown mentre di notte tenta di realizzare il suo vero sogno: essere un comico di cabaret. Ottiene invece solo umiliazioni, scherno e disprezzo da un mondo disposto a ridere di lui anzichè sorridere con lui. La sua ribellione violenta alla società di cui è a suo modo il prodotto, porterà a una catena di eventi che lo trasformeranno in una folle mente criminale.



beppebeppetti.com per voto10.it