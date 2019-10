La vignetta di Gemini Man

10/10/2019 | Vignette su Cinema e Film | Gemini Man

E’ Gemini Man il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Action fantascientifico che vede Will Smith protagonista nel ruolo di Henry Brogen, un assassino professionista che ha trascorso la vita a mietere vittime per conto della NSA (Agenzia per la Sicurezza Nazionale). Dopo tanti compiti brillantemente portati a termine (è considerato il migliore elemento della sua generazione), e sapendo di essere ormai in là con gli anni, Henry decide di ritirarsi ed appendere le armi al chiodo. L'ultima missione rischia però di essere la sua condanna a morte. Il sicario si trova infatti preso di mira da un nemico in grado di prevedere ogni sua mossa, abile quanto lui e in più con il vantaggio della giovinezza. Si tratta di un clone, generato 25 anni prima dal DNA di Henry, ed ora incaricato di porre fine alla sua esistenza per poi sostituirlo. Con l'aiuto dell'agente governativo Danny Zakarweski (Mary Elizabeth Winstead), Henry tenterà di salvare insieme alla propria pelle anche quella del duplicato.



beppebeppetti.com per voto10.it