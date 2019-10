La vignetta di Maleficent - Signora del Male

17/10/2019 | Vignette su Cinema e Film | Maleficent - Signora del Male

E’ Maleficent - Signora del Male il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Sono trascorsi cinque anni dagli avvenimenti del capitolo precedente. Il rapporto tra Aurora (Elle Fanning) e Malefica (Angelina Jolie), passato attraverso risvolti di odio e vendetta, si è ora trasformato in un forte legame. Quando però il Principe Filippo (Harris Dickinson) chiede la mano di Aurora, la ragazza accetta senza chiedere il parere di Malefica. Pur sapendo l'opinione della sua madrina a riguardo, vuole dimostrarle che l'amore vero esiste e può portare alla felicità. Dal matrimonio tra i due giovani nascerà quindi l'unione di due mondi. Durante la cerimonia di fidanzamento la madre di Filippo, Ingrith, (Michelle Pfeiffer) dichiara che le nozze consentiranno ad Aurora di conoscere l'amore di una vera madre. Malefica reagisce furiosa, ma stavolta la sua figlioccia Aurora si schiererà con la famiglia del futuro consorte. E la pace tra umani e creature magiche, tenuta in piedi dal rapporto tra Aurora e Malefica, si spezza. Le due si troveranno su fronti contrapposti in una Grande Guerra, nella quale si inseriranno un'inattesa alleanza e incombenti forze oscure.



beppebeppetti.com per voto10.it