La vignetta di Downtown Abbey

24/10/2019 | Vignette su Cinema e Film | Downtown Abbey

E’ Downtown Abbey il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Proseguono sul grande schermo le vicende dell'aristocratica famiglia Crawley, protagonista della premiata e popolarissima serie tv ambientata all'inizio del XX Secolo in una splendida (e immaginaria) tenuta situata nella campagna inglese. Nel film, ambientato nel 1927, un evento sconvolgerà la quiete dei proprietari e della servitù. Re Giorgio V in persona sta infatti per far visita alla dimora insieme alla sua famiglia, notizia che porta con sé l'arrivo in loco di vari servitori di sua maestà. Tutto deve essere pronto per il suo arrivo. Trovandosi colonizzati da veri reali e impossibilitati ad agire, i Crawley tenteranno però di riprendersi ciò che è loro e difendere l'onore della famiglia.



beppebeppetti.com per voto10.it