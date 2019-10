La vignetta di Terminator: Destino oscuro

31/10/2019 | Vignette su Cinema e Film | Terminator: Destino oscuro

E’ Terminator: Destino oscuro il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Questo sesto atto della saga cult è ambientato 27 anni dopo gli eventi di Terminator 2. L'eroina storica Sarah Connor (ancora interpretata da Linda Hamilton), diventata una esperta ed agguerrita cacciatrice di macchine, dovrà salvare una giovane donna di nome Dani Ramos (Natalia Reyes). Skynet, il supercomputer che domina il futuro, ha infatti inviato nel passato il potentissimo cyborg Rev-9 - in grado di separare lo scheletro dalla copertura in metallo liquido, sdoppiandosi - per eliminare la ragazza. La Resistenza ha incaricato Grace (Mackanzie Davis), ibrido tra umano e cyborg, di proteggerla. Tra Grace e Sarah, dopo le iniziali divergenze, nascerà un'intesa. Ma neanche unendo le forze le due combattenti potranno avere la meglio su un esemplare evoluto come il Rev-9. Dovranno allora chiedere aiuto a una vecchia conoscenza, il vecchio ("non obsoleto") modello T-800 (Harnold Schwarzenegger).



beppebeppetti.com per voto10.it