La vignetta di Le Mans '66 - La grande sfida

14/11/2019 | Vignette su Cinema e Film | Le Mans '66 - La grande sfida

E' Le Mans '66 - La grande sfida il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

La rivalità tra le scuderie Ford e Ferrari per la vittoria della celebre corsa di auto endurance, la 24 ore di Le Mans. Siamo nel 1966, e le Rosse hanno vinto ogni gara della competizione dal 1960 al '65. Deciso a vincere una sfida decisiva contro Ferrari e contro se stesso, Henry Ford (Tracy Letts) si affida alla sua squadra di ingegneri per la creazione del veicolo più veloce mai visto. A capo del team c'è il designer e progettista Carroll Shelby (Matt Damon), che da pilota aveva vinto la 24 Ore del 1959, per poi ritirarsi causa problemi cardiaci. Shelby a sua volta sceglie come collaudatore Ken Miles (Christian Bale), pilota inglese assai talentuoso sebbene di carattere arrogante. Superando le interferenze dell'azienda e sfidando le leggi della fisica, otterranno la sospirata vittoria.



beppebeppetti.com per voto10.it