La vignetta di Cetto c'è, senzadubbiamente

21/11/2019 | Vignette su Cinema e Film | Cetto c'è, senzadubbiamente

E’ Cetto c'è, senzadubbiamente il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Terzo film da protagonista per il pittoresco, disonesto politico calabrese ideato e interpretato da Antonio Albanese. Dieci anni dopo la sua elezione a sindaco di Marina Di Sopra, lo ritroviamo in Germania, dove ha messo da parte la politica per dedicarsi all'attività imprenditoriale. Forte anche dell'immagine eccentrica che si è creato presso i tedeschi, anche per le sue bizzarre idee (come definire la mafia una brand vincente), ha messo su una redditizia catena di ristoranti e pizzerie. Si è inoltre trovato una bella compagna tedesca, con tanto di ostili suoceri neonazisti. Le condizioni di salute dell'amata zia, che lo ha accudito da bambino ed è ora vicina al trapasso, porteranno però Cetto a fare ritorno al paese. Sul letto di morte, l'anziana parente gli rivelerà quali sono le sue vere origini. Una notizia destinata a cambiare la sua vita e non solo.



beppebeppetti.com per voto10.it