La vignetta di Frozen 2 - Il segreto di Arendelle

28/11/2019 | Vignette su Cinema e Film | Frozen 2 - Il segreto di Arendelle

E' Frozen 2 - Il segreto di Arendelle il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

A 6 anni dal trionfo commerciale del primo Frozen (ma nel frattempo il franchise è comunque proseguito con successo) arriva sul grande schermo il prevedibile sequel. Ad Arendelle, il "regno di ghiaccio", la pace è da tempo ritornata. E così la serenità per le giovani protagoniste. Elsa è ormai in grado di controllare e gestire i suoi magici poteri, mentre sua sorella Anna è felice assieme all'amato Kristoff. Ma una minaccia giunta dal passato sta per mettere a rischio questo ritrovato equilibrio. Elsa inizia infatti ad udire un suono misterioso, un angelico canto che solo lei può sentire e che la perseguita notte e giorno. Quella voce farà risvegliare in lei particolari poteri, legati agli spiriti che suo padre affrontò molti anni prima. La nuova forza, che si manifesta attraverso cristalli, si rivela assai pericolosa e ben presto tutti i quattro elementi (fuoco, acqua, vento, terra) si abbatteranno su Arendelle. Anna, Elsa, Kristoff e il pupazzo Olaf dovranno recarsi in una lontana foresta situata a Nord, in un regno dominato dall'Autunno. Scopriranno così la causa della morte dei genitori delle due ragazze e l'origine dei poteri di Elsa.



beppebeppetti.com per voto10.it