La vignetta di Cena con delitto - Knives Out

E' Cena con delitto - Knives Out il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Giallo classico alla Agatha Christie che vede Daniel Craig nei panni del sagace e disinvolto investigatore Benoit Blanc. Nel film Blanc è incaricato di indagare sulla misteriosa morte del rinomato romanziere Harlan Thrombey (Christopher Plummer), ritrovato senza vita in circostanze non chiare poco dopo la festa per il suo ottantacinquesimo compleanno. L'imminente lettura del testamento porta in luce l'avidità e la sete di ricchezza nei parenti del defunto. In quella famiglia disfunzionale, dove l'astio regna da generazioni, in molti potrebbero aver causato la morte dell'anziano patriarca. Tutti sono sospettati, inclusi i membri della servitù. Dipanando una ragnatela di segreti e menzogne, Blanc giungerà alla verità.



