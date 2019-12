La vignetta di Il primo Natale

12/12/2019 | Vignette su Cinema e Film | Il primo Natale

E’ Il primo Natale il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

I due notissimi comici siciliani tornano sugli schermi in una commedia fantastica che li vede su due personaggi davvero agli antipodi. Valentino Picone è padre Valentino, un prete che vive nel paesino di Roccadimezzo Sicula ed ha una passione per il significato iconico ed evocativo del presepe. Salvatore Ficarra interpreta invece Salvo, residente a Palermo, di professione ladruncolo di arte sacra nonché ateo convinto. In vista delle feste natalizie il furfante si introduce nella chiesa del paese di padre Valentino per impossessarsi di una preziosa reliquia. Dopo essersi accorto del misfatto, il prete corre all'inseguimento di Salvo ma proprio in quel momento, per motivi sconosciuti, entrambi finiscono proiettati in un'altra dimensione dello spazio e del tempo. Sono stati trasportati indietro di oltre duemila anni, in Palestina, pochi giorni prima della nascita di Gesù. Molti incontri impensabili (tra cui il re Erode, interpretato da Massimo Popolizio) ed avventure li attendono.



beppebeppetti.com per voto10.it