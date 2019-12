La vignetta di Star Wars: L'ascesa di Skywalker

19/12/2019 | Vignette su Cinema e Film | Star Wars: L'ascesa di Skywalker

E’ Star Wars: L'ascesa di Skywalker il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Dopo 42 anni giunge al suo culmine e chiusura una delle saghe più seguite ed amate nella storia della Settima Arte. A un anno dagli eventi de "Gli ultimi Jedi", sono pochi gli eroi della Resistenza rimasti in vita. Alcuni dei sopravvissuti, tra i quali Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega) e Poe (Oscar Isaac) tenteranno di affrontare nuovamente il Primo Ordine. Quale sarà il loro destino? E quello di Kylo Ren (Adam Dryver), alias Ben Solo, che sembra aver abbracciato definitivamente il Lato Oscuro ed è divenuto capo dell'Ordine?



beppebeppetti.com per voto10.it