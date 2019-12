La vignetta di Jumanji - The Next Level

26/12/2019 | Vignette su Cinema e Film | Jumanji - The Next Level

E’ Jumanji - The Next Level il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

I giovani protagonisti del capitolo precedente ritornano in azione, ma il gioco non sarà esattamente quello che ricordavamo. Spencer, Martha, Fridge e Bethany, ormai cresciuti e al college, tornano a riunirsi in occasione delle vacanze estive. Quando Spencer viene nuovamente inglobato dall'universo di Jumanji, gli altri lo seguono per tentare di riportarlo indietro. Impresa ardua, anche perchè il meccanismo, causa malfunzionamenti, è diventato più complicato e insidioso (e i loro avatar non sempre saranno gli stessi dell'avventura precedente!). Si troveranno così ad affrontare non solo la giungla ma anche deserti e vette innevate, in un susseguirsi di prove da superare come sempre entro il tempo limite.



beppebeppetti.com per voto10.it