La vignetta di Tolo Tolo

02/01/2020 | Vignette su Cinema e Film | Tolo Tolo

E’ Tolo Tolo il film protagonista della vignetta di questa settimana, la prima del 2020, realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Tolo Tolo è un termine di origine portoghese che, in alcune lingue africane, significa "ingenuo, inadeguato". Ed è così che viene definito il protagonista di questa nuova fatica di Checco Zalone, caustico e irriverente re degli incassi, che qui esordisce alla regia oltre a firmare la sceneggiatura insieme a Paolo Virzì. Stavolta il suo personaggio è Checco, aspirante imprenditore che vive di sogni e illusioni. La sua ambizione di metter su un sushi restaurant nella località in cui vive, Spinazzola (Puglia), è un fallimento. Per sfuggire all'assalto di famigliari ed ex-mogli, suoi incauti finanziatori, decide allora di rifugiarsi in quella che considera la sua nuova terra promessa: l'Africa! Si improvvisa quindi cameriere in un resort esclusivo e stringe amicizia con il collega Oumar (Souleymane Sylla), aspirante regista appassionato dell'Italia, da lui conosciuta attraverso i classici del nostro cinema. Lo scoppio di una guerra civile costringerà però entrambi ad emigrare. La meta? Checco non punta al suo ingrato paese ma ad altri lidi meno oberati da tasse, come il Liechtenstein. Il viaggio sarà per loro una vera odissea, dove accadrà di tutto.



beppebeppetti.com per voto10.it