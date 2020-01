La vignetta di City of Crime

09/01/2020 | Vignette su Cinema e Film | City of Crime

E' City of Crime il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Action movie che vede protagonista Chadwick Boseman (noto per aver interpretato il supereroe Black Panther) nel ruolo di Andre Davis, detective della polizia di New York che si troverà coinvolto in una caccia all'uomo dai risvolti poco chiari. Davis dovrà infatti scovare e arrestare due rapinatori accusati dell'uccisione di otto poliziotti. Per evitare la loro fuga, sarà costretto a chiedere la chiusura i tutti 21 ponti della città. Mentre il tempo stringe, l'intero corpo di polizia della Grande Mela si mobilita per farla pagare ai colpevoli. Ma cosa c'è sotto? Da incaricato delle indagini, Davis diventerà un obiettivo da eliminare, finendo braccato dai suoi stessi colleghi in una città blindata.



beppebeppetti.com per voto10.it