La vignetta di Richard Jewell

16/01/2020 | Vignette su Cinema e Film | Richard Jewell

E’ Richard Jewell il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Clint Eastwood porta sullo schermo la drammatica vicenda, realmente avvenuta, che coinvolse la guardia giurata Richard Jewell (Paul Walter Hauser). In servizio durante i giochi olimpici di Atlanta del 1996, Jewell fu il primo a scoprire una bomba piazzata nel Centennial Park e riuscì così a salvare un gran numero di vite umane. Le successive indagini da parte dell'FBI lo trasformarono però in pochi giorni da eroe a sospettato numero uno. Tra i feroci attacchi sia dei media sia dell'opinione pubblica, la sua vita venne distrutta. Decise allora di affidarsi all'avvocato anti-establishment Watson Bryant (Sam Rockwell) per dimostrare in modo definitivo la propria innocenza.



beppebeppetti.com per voto10.it