La vignetta di 1917

23/01/2020 | Vignette su Cinema e Film | 1917

E’ 1917 il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Il film di Sam Mendes ha per titolo l'anno che fu decisivo per l'esito della Prima Guerra Mondiale e di conseguenza per il destino del mondo. L'azione si svolge nella primavera del '17 e vede protagonisti due giovanissimi soldati inglesi, Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman), ai quali viene assegnata una missione proibitiva ma di importanza vitale. Dovranno passare attraverso il territorio nemico e consegnare a un battaglione di 1.600 uomini il messaggio che impedirà loro di cadere in una trappola mortale ordita dai tedeschi. Tra quegli uomini da salvare c'è anche il fratello di Blake. Riusciranno nell'impresa?



beppebeppetti.com per voto10.it