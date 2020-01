La vignetta di Odio l'estate

30/01/2020 | Vignette su Cinema e Film | Odio l'estate

E’ Odio l'estate il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Aldo, Giovanni e Giacomo tornano al cinema in un film ambientato, come da titolo, durante le ferie estive. Su una spiaggia di una piccola isola della costa italiana si incontreranno i loro tre personaggi, i cui caratteri e nuclei familiari sono radicalmente diversi tra loro: un tipo pignolo e fiscale ma che gestive un'attività imprenditoriale fallimentare; un medico di successo il cui figlio sta attraversando una crisi preadolescenziale; uno sfaccendato ipocondriaco, fan sfegatato di Massimo Ranieri. Mai potrebbero concepire di trascorrere una vacanza assieme, eppure le circostanze li porteranno a condividere lo stesso spazio. Figli che si innamorano, mogli che litigano, punti di vista inconciliabili, imprevisti.



beppebeppetti.com per voto10.it