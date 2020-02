La vignetta di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn

06/02/2020 | Vignette su Cinema e Film | Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn

E’ Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Ritroviamo Harley (ancora interpretata da Margot Robbie), quattro anni dopo gli eventi del film Suicide Squad. Ormai separata dal suo amato Joker, la giovane antieroina si unisce ad altre tre donne dalle straordinarie capacità per operare come vigilante in una Gotham dove Batman è scomparso. Le sue compagne: Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), alias Dinah Lance, dal potente urlo ultrasonico; la formidabile combattente Huntress (Mary Elizabeth Winstead), al secolo Helena Bertinelli, discendente di una famiglia mafiosa italoamericana; l'agente di polizia Renee Montoya (Rosie Perez). Il gruppo dovrà salvare la vita della piccola Cassandra Cain, entrata in possesso di un diamante di proprietà dal diabolico boss malavitoso Black Mask (Ewan McGregor).



beppebeppetti.com per voto10.it