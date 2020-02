La vignetta di Sonic - Il Film

13/02/2020 | Vignette su Cinema e Film | Sonic - Il Film

E’ Sonic - Il Film il protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Il riccio supersonico, mascotte della SEGA nonchè personaggio tra i più celebri nella storia dei videogame (oltre 50 titoli dal 1991!), è per la prima volta protagonista in un lungometraggio live action. Nel film Tom Wachowski (James Marsden), ufficiale del dipartimento di polizia di San Francisco da poco diventato sceriffo, andrà in aiuto di un extraterrestre sfuggito alla cattura del Governo. Si tratta di Sonic, creatura umanoide dotata di velocità formidabile. Insieme andranno alla ricerca degli anelli d'oro di Sonic per impedire che cadano nelle mani di un temibile genio del male: lo scenziato pazzo Ivo Robotnik (Jim Carrey).



beppebeppetti.com per voto10.it