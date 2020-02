La vignetta di Bad Boys for Life

20/02/2020 | Vignette su Cinema e Film | Bad Boys for Life

E’ Bad Boys for Life il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Due registi belgi sostituiscono Michael Bay in questo terzo atto della saga action, che approda nelle sale a svariati anni dal primo e secondo capitolo. Riecco quindi i due ragazzacci, ancora in forza alla polizia e - nonostante caratteri diversissimi - sempre amici per la pelle. A dividerli sono i propositi e le scelte di vita. Mike Lowrey (Will Smith) , rimasto scapolo, sta attraversando una crisi di mezza età ma non ha alcuna intenzione di ritirarsi dalla lotta contro il crimine. Marcus Burnett (Martin Lawrence), diventato ispettore ed ormai prossimo alla pensione, è invece intenzionato a mettere da parte le sparatorie per dedicarsi di più alla famiglia. I suoi progetti saranno rimandati quando la vita di Mike viene messa in serio pericolo. Un trafficante, il cui fratello è morto per causa loro, è infatti deciso a farli fuori.



beppebeppetti.com per voto10.it