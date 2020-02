La vignetta di The Grudge

27/02/2020 | Vignette su Cinema e Film | The Grudge

E’ The Grudge il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Nicolas Pesce dirige questo nuovo atto della saga horror iniziata nel 2004 con The Grudge di Takashi Shimizu, a sua volta remake statunitense del classico Ju-On firmato in patria dallo stesso regista nel 2002. Qui siamo dalle parti del mid-quel, con una storia che si svolge durante gli eventi di The Grudge e del seguito del 2007. La protagonista è qui Mandy Muldoon (Andrea Riseborough), madre single e detective in servizio presso la polizia di una piccola cittadina americana. Si troverà ad indagare su un caso misterioso che sembra legato a una inquietante abitazione, in cui dimora uno spirito in cerca di vendetta. Chi entra nella casa viene perseguitato per poi trovare la morte in modo violento. Attorno a quel luogo sinistro si intrecceranno tre diversi percorsi narrativi.

Intanto il film per effetto dell’emergenza Coronavirus non esce più questa settimana ed il debutto nelle nostre sale è rinviato a data da destinarsi.



beppebeppetti.com per voto10.it