La vignetta di Volevo nascondermi

E’ Volevo nascondermi il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Un Elio Germano irriconoscibile impersona Antonio Costa, per tutti Ligabue, scultore e pittore naif la cui opera occupa un ruolo di primissimo piano nel panorama dell'arte contemporanea. Figlio di italiani, respinto da quella Svizzera in cui ha vissuto un'infanzia dura e difficile, per anni vive in una capanna lungo il fiume Po sopportando freddo, fame e solitudine. Poi l'incontro con lo scultore Renato Marino Mazzacurati, e con la pittura. Da lì l'occasione del riscatto, la possibilità di conoscere se stesso e di farsi conoscere e amare dagli altri. Dalle mani di un uomo dall'aspetto per nulla attraente, spesso deriso ed emarginato, nascerà un immaginario pittorico popolato di tigri, gorilla, leoni, giaguari. Capolavori in cui la diversità è esaltata e valorizzata.



