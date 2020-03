La vignetta di questa settimana - #iorestoacasa

12/03/2020 | Vignette su Cinema e Film

Speravamo di non arrivare a questo giorno. L’Italia chiusa per cercare di combattere il Coronavirus. Un virus subdolo che l’OMS ha appena dichiarato pandemia. Mentre gli italiani e il mondo intero, provano a reagire a questa situazione di emergenza ci vogliamo stringere idealmente a tutte le famiglie che stanno piangendo i loro morti, stanno combattendo per la salute dei loro cari, sono terrorizzati perchè non sanno se e come riusciranno a continuare la loro battaglia contro altre terribili malattie.

I cinema, come tante, tantissime altre attività nel nostro paese, sono chiusi, non escono film. Aspettando il momento in cui tutti noi potremo tornare alla vita di tutti i giorni, continuiamo a pubblicare le nostre vignette, realizzate in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti, invitandovi a seguire le indicazioni fornite dalle autorità. Tutti insieme possiamo vincere anche questa difficile sfida.



#iorestoacasa #noirestiamoacasa



beppebeppetti.com per voto10.it