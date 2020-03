La vignetta di #iorestoacasa - settimana 2

19/03/2020 | Vignette su Cinema e Film

In tanti sui social, sulle televisioni, sulle radio si affrettano a rimproverare chi va a fare jogging, chi esce troppe volte col cane, chi fa la spesa 5 volte al giorno. Noi con la vignetta di Beppe Beppetti, realizzata in esclusiva per Voto 10, vogliamo invece ringraziare e celebrare tutti quegli italiani, e sono tanti, che si attengono alle indicazioni delle autorità e stanno a casa. E’ una guerra contro un nemico invisibile e tutti insieme possiamo vincerla ma, seguendo una semplice regola: restando a casa.

Non lo facciamo solo per noi stessi, lo facciamo per tutti #iorestoacasa



beppebeppetti.com per voto10.it