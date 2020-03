La vignetta di #iorestoacasa - settimana 3

26/03/2020 | Vignette su Cinema e Film

Siamo arrivati alla terza settimana della versione #iorestoacasa delle vignette realizzate in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Una nuova settimana che vede ancora tanti italiani piangere i propri cari e a loro idealmente va il nostro abbraccio insieme al ringraziamento sincero per tutti quelli che stanno facendo il loro lavoro in condizioni difficilissime per aiutare l’Italia a superare questo drammatico momento.

Aspettando tutti insieme di poter finalmente uscire e tornare ad una vita normale che tutti noi ci auguriamo essere un ‘prossimamente’ molto vicino.



beppebeppetti.com per voto10.it