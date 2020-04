La vignetta di #iorestoacasa - settimana 4

02/04/2020 | Vignette su Cinema e Film

Quarta settimana per la vignetta #iorestoacasa realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

E’ cambiato il mese, siamo arrivati ad aprile, le misure di sicurezza e di contenimento sono state confermate fino dopo Pasqua ma, forse, in fondo al tunnel, si iniziano a vedere i primi raggi di sole, la luce che si fa strada tra le tenebre ed è proprio con un messaggio di speranza che vi salutiamo anche questa settimana perchè tra le prime visioni in arrivo forse, quella più attesa da tutti è proprio prossima ad arrivare nelle sale di tutta Italia…nel frattempo continuiamo tutti insieme ad aiutare chi ci sta aiutando e a non uscire da casa perchè se ognuno di noi decide “io #restoacasa”, ne beneficiano Tutti e ne usciamo prima.



beppebeppetti.com per voto10.it