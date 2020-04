La vignetta di #iorestoacasa - settimana 5

09/04/2020 | Vignette su Cinema e Film

E’ la settimana numero cinque per la vignetta #iorestoacasa realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Il picco dell’epidemia sembra ormai raggiunto e le misure restrittive messe in campo dal Governo e seguite dal popolo italiano, già duramente piegato dalla malattia e dai lutti, sembrano dare i primi risultati.

Voi che film avete deciso di vedere durante questa lunga quarantena? Anche a voi è sembrata più lunga della realtà?

Continuiamo a non uscire da casa, seguiamo tutte le indicazioni delle Autorità e speriamo che presto l’ #iorestoacasa resti solo un ricordo.

Ne approfittiamo per augurare a tutti voi e alle vostre famiglie una serena Pasqua.



beppebeppetti.com per voto10.it