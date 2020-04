La vignetta di #iorestoacasa - settimana 7

23/04/2020 | Vignette su Cinema e Film

Siamo arrivati alla vignetta numero 7 della serie #iorestoacasa di vignette realizzate in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Ormai ci siamo, la Fase 2 è alle porte. Il Paese è pronto a ripartire, gli italiani sono pronti a ripartire…ma sarà tutto ‘davvero’ pronto? Per questo mai come in questa occasione tra il primo e il secondo tempo ci sarebbe voluto un intervallo, una pausa per metabolizzare tutto, per ricaricarsi. Noi siamo sicuri che una volta di più dimostreremo di essere molto meglio di quanto potessimo immaginare…



beppebeppetti.com per voto10.it