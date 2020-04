La vignetta di #iorestoacasa - settimana 8

30/04/2020 | Vignette su Cinema e Film

Vignetta numero 8 per la serie #iorestoacasa creata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

La Fase 2 è ormai alle porte, il 4 maggio scatterà ufficialmente in tutta Italia e già si discute tra chi è a favore delle limitazioni rinnovate, chi le trova esagerate, chi le trova troppo permissive. In attesa di sapere cosa succederà, con la speranza che il peggio sia ormai alle spalle e che non ci sia bisogno di nuove misure di sicurezza il paragone con un grande classico del passato ci sembra più che mai indovinato.

Voi siete pronti a riaffrontare la vita di tutti i giorni o pensate che il consiglio giusto sia Non aprite quella porta?



beppebeppetti.com per voto10.it