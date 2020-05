La vignetta di #iorestoacasa 2.0 - settimana 1

07/05/2020 | Vignette su Cinema e Film

Vignetta numero 9 della serie #iorestoacasa creata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Abbiamo però deciso di considerarla la prima di una versione 2.0 in linea con la famigerata Fase 2 che il nostro Paese ha ufficialmente imboccato da lunedì 4 maggio.

Una nuova versione dell’emergenza Coronavirus che ha colpito l’Italia e il mondo intero. Una fase in cui regna la speranza, la speranza che il virus sia realmente in ritirata e che gli italiani possano nuovamente ripartire. Ripartire ma non dimenticare. Perchè il dolore e la sofferenza che hanno travolto tante famiglie meritano il rispetto e il ricordo di tutti. E se nella fase 1 ci si limitava a pregare e mangiare nella fase 2 si può continuare ad amare, chi c’è e chi non c’è più.



beppebeppetti.com per voto10.it