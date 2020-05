La vignetta di #iorestoacasa 2.0 - settimana 2

14/05/2020 | Vignette su Cinema e Film

E’ la seconda vignetta della fase 2 delle vignette #iorestoacasa realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Mentre virologi, politici, esperti di ogni tipo affollano i salotti televisivi spiegandoci cosa succederà e quando, smentendosi a vicenda ogni santo giorno, la gente ‘normale’ inizia a cercare di riprendersi la sua vita.

Visto che l’unica certezza, al momento, è che con questo virus bisognerà conviverci almeno per qualche tempo, la vignetta della settimana cerca di sdrammatizzare quel che accadrà nel futuro e, in attesa della riapertura delle sale, si domanda giustamente se il biglietto d’ingresso sarà ridotto o meno…



beppebeppetti.com per voto10.it