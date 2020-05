La vignetta di #iorestoacasa 2.0 - settimana 3

21/05/2020 | Vignette su Cinema e Film

Terza vignetta della fase 2 delle vignette #iorestoacasa realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Tra assembramenti con e senza mascherina, spritz serali, riaperture dei ristoranti, sia pur con il distanziamento sociale sempre rispettato, anche il cinema non vede l’ora di poter tornare ad una ‘pseudo normalità’.

La prossima deadline sembra essere il prossimo 15 di giugno quando, sia pure con posti a sedere preassegnati e distanziati, vietando il consumo di cibo e con il rigoroso obbligo di indossare la mascherina, si potrà tornare nelle sale cinematografiche.

Il dubbio è quante persone torneranno subito al cinema? Quanti film di punta saranno presentati dalle Major in un momento di chiara difficoltà?

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences doterà delle opportune protezioni le sue preziose statuette? O dovremo aspettare ancora per tornare ad una vita veramente normale?



beppebeppetti.com per voto10.it