La vignetta di #iorestoacasa 2.0 - settimana 4

28/05/2020 | Vignette su Cinema e Film

Quarta vignetta della fase 2 delle vignette #iorestoacasa realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Il fantasma del Coronavirus purtroppo sembra voler tenere ancora compagnia all’Italia ma, senza dubbio, la situazione sta migliorando e la Nazione si sta preparando per tornare ad una sorta di normalità.

Se Cannes ha appena annunciato che il 3 giugno verranno annunciati i titoli che si potranno fregiare del logo di Cannes 2020, anche se il festival non si è potuto svolgere a maggio durante il lockdown, Venezia spinge per essere l’evento più importante del Cinema del post emergenza. Al momento infatti il direttore Alberto Barbera e la macchina della Biennale sono in pieno lavoro per organizzare la Mostra del Cinema di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre…sperando che il mostro non si svegli più!



beppebeppetti.com per voto10.it