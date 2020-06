La vignetta di #iorestoacasa 2.0 - settimana 5

04/06/2020 | Vignette su Cinema e Film

Quinta vignetta della fase 2 delle vignette #iorestoacasa realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Ormai manca veramente poco alla ripartenza degli spettacoli al cinema anche se all’inizio non sarà come prima siamo sicuri che ben presto il sorriso e la gioia di vedere un bello spettacolo in compagnia tornerà ad allietare i nostri pomeriggi, le nostre sere.

Con questo virus sembra che dovremo conviverci ancora a lungo, nel frattempo dobbiamo inquadrare il problema e capire come uscirne senza ulteriori danni.



beppebeppetti.com per voto10.it