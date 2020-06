La vignetta di #iorestoacasa 2.0 - settimana 6

11/06/2020 | Vignette su Cinema e Film

Sesta vignetta della fase 2 delle vignette #iorestoacasa realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Dovrebbe essere l’ultima settimana con le sale cinematografiche chiuse anche se in più parti d’Italia molti esercenti stanno pensando di non riaprire a causa delle limitazioni imposte dall’attuale normativa e dei pochi film inediti.

Tra i protocolli ‘contestati’ ci sono i posti contingentati, la sanificazione alla fine di ogni spettacolo, il divieto di vendita di prodotti alimentari, l’uso di mascherine.

Proprio alle mascherine e a chi le userà, o le ha sempre usate è dedicata la vignetta di questa settimana. Voi siete pronti a tornare al cinema o aspetterete ancora?



beppebeppetti.com per voto10.it