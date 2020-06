La vignetta di #iorestoacasa 2.0 - settimana 7

18/06/2020 | Vignette su Cinema e Film

Settima vignetta della fase 2 delle vignette #iorestoacasa realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

I cinema in teoria hanno riaperto in tutta Italia ma a guardare bene la situazione attuale sono poche le sale che hanno effettivamente spalancato le porte agli appassionati. Chi lo ha fatto tra le altre cose ha riproposto vecchi film del pre lockdown. Non possiamo parlare quindi realmente di una riapertura…al massimo di un tentativo di sondare il mercato, capire se la gente è disposta a sopportare le limitazioni imposte pur di ricominciare a frequentare le sale cinematografiche.

Nel frattempo l’unica ‘visione’ è il ritorno ad una vita normale…



beppebeppetti.com per voto10.it