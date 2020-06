La vignetta di #iorestoacasa 2.0 - settimana 8

25/06/2020 | Vignette su Cinema e Film

Ottava vignetta della fase 2 delle vignette #iorestoacasa realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Anche a noi sarebbe piaciuto avere la possibilità di tornare alla normalità, alle vignette sul film del momento ma…

Sembra che alle tante promesse non siano seguite le azioni necessarie per permettere alle sale cinematografiche di riaprire come prima del lockdown, per garantire allo spettatore uno spettacolo fruibile in serenità, per convincere le major a far uscire nei nostri cinema film ‘da botteghino’.

Forse sarebbe il caso di trovare un regista più attento…



beppebeppetti.com per voto10.it