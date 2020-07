La vignetta di #iorestoacasa 2.0 - settimana 9

02/07/2020 | Vignette su Cinema e Film

Nona vignetta della fase 2 delle vignette #iorestoacasa realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Anche questa settimana siamo ‘costretti’ a continuare sulla falsariga delle settimane precedenti.

Le problematiche per le sale restano le stesse, le major non vogliono rischiare e così nei nostri cinema le uniche prime visioni che si vedono tanto prime in realtà non sono visto che la maggior parte dei titoli aveva già fatto il suo esordio in streaming durante il lockdown.

Speriamo che la situazione possa finalmente tornare ad una vera normalità… per gli esercenti e per noi appassionati di cinema.



beppebeppetti.com per voto10.it